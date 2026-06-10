«Ухудшение самочувствия»: Врач рассказала, что категорически нельзя делать в жару

10 июня 2026, 10:53

Врач Чиркова: в жару лучше отказаться от алкоголя и сигарет

Фото: iStock/Pheelings Media

Бежать с 36-градусной улицы под кондиционер в 17 °C — шок для организма. Это может негативно сказаться на здоровье. Как уберечь себя, и что категорически не стоит делать в жару?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что разница между улицей и помещением с кондиционером должна быть 7–8°C.





«Кондиционер свежего воздуха вам не даёт. Он только охлаждает. Если будете просто крутить его, почувствуете головную боль — вам просто не хватит кислорода. Каждые полчаса надо проветривать», — отметила она.

«Алкоголь в жару расширяет сосуды, а от жары они и так расширены. Можно намудрить с объёмом циркулирующей крови. Курение в такую погоду тоже лучше отложить — в воздухе мало кислорода, и если добивать себя сигаретами, ухудшение самочувствия будет обязательным», — объяснила врач.