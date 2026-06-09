Врач назвал доступные способы снизить риск болезни Альцгеймера

09 июня 2026, 09:43

Врач Мрозински: Физическая активность помогает снизить риск болезни Альцгеймера

Фото: iStock/megaflopp

Врач Майкл Мрозински назвал физическую активность одним из самых эффективных способов профилактики болезни Альцгеймера. По его словам, регулярные упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Об этом сообщает Daily Mirror.





Специалист посоветовал постепенно сокращать употребление алкоголя и число выкуриваемых сигарет. Он добавил, что для здоровья мозга важны социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение с людьми, освоение новых навыков, посещение психолога или консультанта помогают поддерживать его работу. Мрозински отметил, что пользу приносят и занятия, где нужно решать задачи.





«Даже если это просто пазлы или судоку, они помогают создавать когнитивный резерв», — сказал врач.