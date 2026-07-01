«Умный город не прощает беспечность»: Россиян предупредили, как поддельные QR-коды выманивают деньги

01 июля 2026, 16:03

Киберэксперт Седов: мошенники подставляют свои QR-коды на платежах ЖКХ

Фото: Istock/JuYochi

Оплатить ЖКХ по коду из почтового ящика, припарковать самокат за секунду или перевести деньги на благотворительность — всё это делается одним движением камеры, и бесспорно удобно. Но именно это, по мнению специалистов, делает нас лёгкой добычей для мошенников.





Директор по развитию компании «Руспоинт» Олег Седов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему QR-коды стали новой «золотой жилой» для злоумышленников и как не попасться на их уловку.





«Мы стали очень беспечны, потому что цифровые технологии нас таковыми сделали. Они создали иллюзию, что мы сильно поумнели. Но на самом деле — это имитация разумности, а не искусственный интеллект. Нам кажется: "Ну как же? Я взял телефон, навёл на QR-код — где тут злоумышленник?" А то, что поверх него можно наклеить свой стикер, — это уже никого не волнует. Люди спешат, не проверяют, ровно ли наклеен код. Этим и пользуются преступники», — сказал он.

«Самые лёгкие жертвы — те, кто уверовал, что с ними никогда такого не случится. В эту категорию попадают даже айтишники и программисты, которые считают себя неуязвимыми. Они думают, что на короткой ноге с технологиями, но именно их самоуверенность — главная мишень для мошенников», — отметил Седов.

«Выглядит всё как оригинал. Соседи сканируют на бегу, в лифте, и деньги уходят не на счёт управляющей компании, а в карман злоумышленникам. Им ведь главное — чтобы вы не смотрели на реквизиты, а просто щёлкали. Без нашей личной бдительности и критического мышления не справиться. Единственная рабочая схема: если сервис не даёт вам связаться с живой поддержкой или не отвечает на вопросы — не доверяйте этому коду. XXI век только начал показывать нам свои сюрпризы, и умный город требует умных людей», — резюмировал собеседник.