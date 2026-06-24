Мошенники похитили у россиян более 21 млрд рублей с помощью дипфейков
С начала года более четырех тысяч россиян стали жертвами мошеннических атак с использованием дипфейков, а общая сумма похищенных средств превысила 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.
В связи с этом он предложил ввести обязательную маркировку контента, созданного при помощи искусственного интеллекта, и усилить меры защиты цифровой личности. Представитель ведомства также сообщил, что полиция пресекла деятельность пяти интернет-площадок, занимавшихся продажей персональных данных граждан по аналогии с ресурсом «Глаз бога».
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой под видом «Госуслуг». В этих письмах аферисты даже рекомендуют не делиться кодами из СМС. Злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям персонально, но их цель — обман.
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