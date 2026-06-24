Мошенники похитили у россиян более 21 млрд рублей с помощью дипфейков

24 июня 2026, 15:34

Фото: iStock/dikushin

С начала года более четырех тысяч россиян стали жертвами мошеннических атак с использованием дипфейков, а общая сумма похищенных средств превысила 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.