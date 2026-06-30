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Мошенники начали предлагать «бонусы» детям в игровых чатах

Фото: istockphoto/welcomia

Аферисты пытаются выманить личные данные родителей у детей в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в интервью РИА Новости.



По словам эксперта, злоумышленники всё активнее эксплуатируют тот факт, что дети много времени проводят в игровом онлайн‑пространстве. Их основной рычаг воздействия — бесплатная игровая валюта, редкие скины (то есть особые варианты внешнего вида персонажей) или доступ к эксклюзивному контенту.

Схема обмана строится поэтапно. Сначала в игровом чате аферист предлагает ребёнку бесплатные бонусы и просит выполнить ряд заданий, в частности, сделать скриншот экрана телефона родителей. Так мошенники выясняют, какие банковские приложения установлены на устройстве.

На следующем этапе под предлогом подтверждения аккаунта или активации обещанных бонусов у ребёнка выманивают номер телефона и коды из СМС‑сообщений. В отдельных случаях злоумышленники идут дальше и убеждают несовершеннолетнего самостоятельно зайти в мобильный банк родителей, чтобы перевести деньги на чужие счета.

Александр Огарёв

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