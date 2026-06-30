Мошенники начали предлагать «бонусы» детям в игровых чатах

30 июня 2026, 03:53

Фото: istockphoto/welcomia

Аферисты пытаются выманить личные данные родителей у детей в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в интервью РИА Новости.