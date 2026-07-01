Мошенники довели россиянку до психушки и теперь грозят украсть её внука на органы

01 июля 2026, 14:26

Жительница Уфы попала в психдиспансер после общения с мошенниками

Фото: Istock/NanoStockk

В Уфе 42-летняя женщина попала в психдиспансер после общения с мошенниками. Как сообщает Telegram-канал Mash, аферисты ежедневно контактировали с ней по восемь часов, и у пострадавшей развился стокгольмский синдром — она сама искала общения и добровольно отдавала деньги.