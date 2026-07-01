Мошенники довели россиянку до психушки и теперь грозят украсть её внука на органы
В Уфе 42-летняя женщина попала в психдиспансер после общения с мошенниками. Как сообщает Telegram-канал Mash, аферисты ежедневно контактировали с ней по восемь часов, и у пострадавшей развился стокгольмский синдром — она сама искала общения и добровольно отдавала деньги.
Дочь жертвы рассказала, что злоумышленники полностью контролировали жизнь матери: спрашивали, куда она ходила, с кем встречалась и о чём говорила. Семья сменила ей сим-карту, но женщина продолжила писать мошенникам сама.
Тогда родственница забрала телефон, а позже врачи положили уфимку на лечение. За всё время аферисты выманили у россиянки более двух миллионов рублей — она брала в долг у знакомых и оформляла кредиты. Когда деньги закончились, она уговаривала дочь заложить машину.
Теперь мошенники угрожают дочери и её семье: обещают украсть ребёнка и продать на органы, требуя 35 тысяч долларов. Родственники уже выплатили банку миллион рублей, но должны ещё столько же и не знают, как остановить угрозы.
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