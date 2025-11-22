«Ношу с девяти лет»: SHAMAN шокировал признанием о кожаных лосинах

22 ноября 2025, 20:54

Певец SHAMAN сообщил, что носит кожаные штаны с девяти лет

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перед концертом в Кремлёвском дворце сообщил, что носит кожаные штаны с девяти лет. Об этом информирует РИА Новости.





Дронов рассказал, что первые такие штаны ему сшила мать. Он попросил журналистов обратить внимание на фотографии.

«Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь. И вот доказательства, которые вы видите на экране», — сказал он.

«Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил, группе «Кипелов»? Этот список можно продолжать бесконечно», — заявил он.

