«Кожа, розовый и Tesla»: Оксана Самойлова удивила подписчиков откровенным луком

Оксана Самойлова опубликовала видео в боди с глубоким декольте
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова опубликовала новый пост в личном блоге. 37-летняя блогерша разместила видео, в котором появилась в откровенном наряде.



Для выхода Самойлова выбрала чёрное боди с глубоким декольте. Поверх него знаменитость надела укороченный пуховик. Кроме того, блогерша надела кожаные брюки и высокие ботинки. Аксессуарами образа стали солнцезащитные очки, серьги-кольца и розовая сумка из кожи.

Самойлова сделала гладкую укладку — она собрала волосы в пучок. В макияже Оксана остановила выбор на коричнево-розовой помаде. В самом видео знаменитость катается за рулём автомобиля Tesla Cybertruck. Ролик уже набрал тысячи просмотров и комментариев от подписчиков.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что происходит в её браке.

