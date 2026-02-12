«Кожа, розовый и Tesla»: Оксана Самойлова удивила подписчиков откровенным луком
Оксана Самойлова опубликовала новый пост в личном блоге. 37-летняя блогерша разместила видео, в котором появилась в откровенном наряде.
Для выхода Самойлова выбрала чёрное боди с глубоким декольте. Поверх него знаменитость надела укороченный пуховик. Кроме того, блогерша надела кожаные брюки и высокие ботинки. Аксессуарами образа стали солнцезащитные очки, серьги-кольца и розовая сумка из кожи.
Самойлова сделала гладкую укладку — она собрала волосы в пучок. В макияже Оксана остановила выбор на коричнево-розовой помаде. В самом видео знаменитость катается за рулём автомобиля Tesla Cybertruck. Ролик уже набрал тысячи просмотров и комментариев от подписчиков.
