«Кожа просто сияет»: Алсу продемонстрировала результат ухода за лицом

03 июня 2026, 22:52

Алсу показала лицо без макияжа после бьюти-процедур и восхитила поклонников

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу поделилась с поклонниками кадрами без макияжа, показав результат недавних косметологических процедур и лифтинг-массажа лица. Видео артистка опубликовала в своём личном блоге.