«Кожа просто сияет»: Алсу продемонстрировала результат ухода за лицом
Алсу поделилась с поклонниками кадрами без макияжа, показав результат недавних косметологических процедур и лифтинг-массажа лица. Видео артистка опубликовала в своём личном блоге.
42-летняя исполнительница призналась, что решила уделить особое внимание уходу за кожей, поскольку заметила признаки усталости. По словам певицы, эффект от процедур превзошёл её ожидания: лицо стало выглядеть более свежим и отдохнувшим, а кожа приобрела здоровое сияние.
Алсу отметила, что довольна результатом и считает такой уход отличным началом дня. Артистка подчеркнула, что забота о внешности давно стала для неё важной частью повседневной жизни.
Ранее певица неоднократно рассказывала, что внимательно относится к сохранению молодости и красоты. Несмотря на хорошую генетику, после 30 лет она начала обращаться к современным косметологическим процедурам, в том числе к так называемым «уколам красоты». По словам Алсу, регулярный уход за кожей помогает ей поддерживать свежий внешний вид и уверенность в себе.
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