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«Кожа просто сияет»: Алсу продемонстрировала результат ухода за лицом

Алсу показала лицо без макияжа после бьюти-процедур и восхитила поклонников
Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу поделилась с поклонниками кадрами без макияжа, показав результат недавних косметологических процедур и лифтинг-массажа лица. Видео артистка опубликовала в своём личном блоге.



42-летняя исполнительница призналась, что решила уделить особое внимание уходу за кожей, поскольку заметила признаки усталости. По словам певицы, эффект от процедур превзошёл её ожидания: лицо стало выглядеть более свежим и отдохнувшим, а кожа приобрела здоровое сияние.

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)
Алсу отметила, что довольна результатом и считает такой уход отличным началом дня. Артистка подчеркнула, что забота о внешности давно стала для неё важной частью повседневной жизни.

Ранее певица неоднократно рассказывала, что внимательно относится к сохранению молодости и красоты. Несмотря на хорошую генетику, после 30 лет она начала обращаться к современным косметологическим процедурам, в том числе к так называемым «уколам красоты». По словам Алсу, регулярный уход за кожей помогает ей поддерживать свежий внешний вид и уверенность в себе.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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