На новом «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в космосе

14 января 2026, 13:41

Фото: урокцифры.рф

В российских школах с 19 января по 8 февраля 2026 года пройдёт «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского». Тема занятия — «Кибербезопасность в космосе».





Школьники узнают, как работают космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных и как защищают эту информацию. Кроме того, учащиеся научатся применять методы шифрования и дешифрования сигналов.



Урок включает интерактивные тренажёры. Все материалы доступны на сайте. Проект организуют АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России при поддержке технологических компаний. «Лаборатория Касперского» разработала три сценария занятия — для младшей, средней и старшей школы.

«Важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали: цифровая безопасность — это фундамент устойчивого развития технологий, в том числе и в космосе», — отметила директор направления Кадры для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.