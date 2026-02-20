Открыта регистрация участников «Гагаринского забега» в Звёздном городке
Видео: пресс-служба Минспорта МО
25 апреля в Звёздном городке состоится один из старейших в Подмосковье беговых стартов – «Гагаринский забег». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
Регистрация уже доступна для всех желающих на сайте.
В регионе уже несколько десятилетий встречаются атлеты со всей России, чтобы стартовать в забеге, посвящённом первому полёту человека в Космос. При этом они получают возможность посетить закрытый город, где живут космонавты.
Маршрут будет пролегать по центру Звёздного городка. Любителям бега предложат пять дистанций: 300 метров, один, пять, 10 километров и 21,1 км. Каждый получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, а на финише – медаль.
Помимо этого, впервые в этом году спортсмены смогут участвовать в забеге в онлайн-формате.
Для болельщиков и гостей подготовят праздничную фан-зону с разными тематическими локациями и концертную программу. Желающие смогут посетить музей Центра подготовки в Доме космонавтов, где можно будет познакомиться с историей покорения Космоса со времён первого полета Юрия Гагарина до наших дней.
