«Уникальность технологии»: В России зарегистрирована первая локализованная вакцина от менингококковой инфекции

29 сентября 2026, 17:02

Вице-президент Данишевский: у вакцины РФ на 30% лучше иммунный ответ

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Подмосковная компания «Петровакс Фарм» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Ментегра» — первый в России препарат от менингококковой инфекции, произведённый по полному циклу. Инвестиции в локализацию превысили 3 млрд рублей, а мощность площадки позволяет выпускать более 5 млн доз в год. Минздрав планирует включить вакцинацию в национальный календарь профилактических прививок с 2027 года.





Вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский в беседе с «Радио 1» рассказал подробности о разработке и производстве новой вакцины.





«Это первый случай, что в России мы смогли конъюгировать вакцину. Помимо локализации, «Ментегра» — это совместная разработка с несколькими российскими институтами, одним европейским институтом и китайскими партнёрами», — сказал он.

«Есть определённые кусочки микроорганизмов, которые вызывают иммунный ответ. Но если их просто выделить из бактерии и ввести в организм, то иммунитет будет очень недлительный — начнет измеряться неделями, месяцами, вплоть до года. Это полисахаридные вакцины. Конъюгация — это значит, что мы определённым белком скрепляем вот эти полисахариды, которые присутствуют на поверхности бактерии. Таким образом, иммунный ответ составляет минимум 5 лет, а может и дольше — до 10–12», — объяснил Данишевский.