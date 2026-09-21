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Вакцинацию от гриппа прошли уже почти 126 000 жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается кампания по бесплатной вакцинации против гриппа. Прививки уже сделали без малого 126 000 жителей, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



В медицинские организации региона поступают отечественные вакцины. Прививку могут сделать как взрослые, так и дети.

«Вакцинация остаётся самым эффективным способом профилактики гриппа и его последствий. Особенно важно защитить детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. У них грипп может вызывать серьёзные осложнения. С начала прививочной кампании вакцинацию в Подмосковье уже прошли почти 126 000 жителей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Перед вакцинацией врач проводит осмотр и определяет наличие или отсутствие противопоказаний. Для детей прививочную кампанию организовали также в школах и детсадах с согласия родителей.

В местах с большим потоком людей в регионе работают мобильные прививочные пункты. Они развёрнуты на площадях, у торговых центров и железнодорожных станций. График выездов публикуется на сайтах медицинских организаций.

Вакцинацию против гриппа проводят бесплатно. Записаться на прививку в поликлинике можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».
Лора Луганская

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