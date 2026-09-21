Вакцинацию от гриппа прошли уже почти 126 000 жителей Подмосковья

21 сентября 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается кампания по бесплатной вакцинации против гриппа. Прививки уже сделали без малого 126 000 жителей, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В медицинские организации региона поступают отечественные вакцины. Прививку могут сделать как взрослые, так и дети.

«Вакцинация остаётся самым эффективным способом профилактики гриппа и его последствий. Особенно важно защитить детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. У них грипп может вызывать серьёзные осложнения. С начала прививочной кампании вакцинацию в Подмосковье уже прошли почти 126 000 жителей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.