В Пушкине стартовала выездная вакцинация от гриппа
Мобильная медицинская бригада включилась в сезонную прививочную кампанию от гриппа и пневмококка в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Теперь желающие могут вакцинироваться в торгово-развлекательном центре «Акварель». Прививки там делают по субботам с десяти утра до двух часов дня.
«Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, или представить его цифровой вариант. В наличии препараты «Гриппол плюс» и «Флю-М», а также вакцина «Превенар-13» от пневмококковой инфекции», — рассказала заместитель главврача Пушкинской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Иванова.Она добавила, что в мобильном пункте могут привиться только взрослые. Вакцинация детей проводится в детских поликлиниках округа.
Пункт вакцинации в ТРЦ «Акварель» будет работать до конца осени.