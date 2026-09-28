В Пушкине стартовала выездная вакцинация от гриппа

28 сентября 2026, 11:35

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Мобильная медицинская бригада включилась в сезонную прививочную кампанию от гриппа и пневмококка в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Теперь желающие могут вакцинироваться в торгово-развлекательном центре «Акварель». Прививки там делают по субботам с десяти утра до двух часов дня.





«Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, или представить его цифровой вариант. В наличии препараты «Гриппол плюс» и «Флю-М», а также вакцина «Превенар-13» от пневмококковой инфекции», — рассказала заместитель главврача Пушкинской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Иванова.