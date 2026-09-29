В детских поликлиниках МОЦОМД стартовала вакцинация против гриппа
В детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства началась ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Регион обеспечен отечественной вакциной «Ультрикс Квадри». Это четырёхвалентный препарат, рассчитанный на защиту от четырёх актуальных штаммов гриппа.
«Лучше сделать прививку до подъёма заболеваемости, поскольку иммунитету нужно время, чтобы сформировать защиту. Вакцинация – это не только личная, но и коллективная защита. Чем больше привитых детей, тем меньше вспышек в коллективах. Не откладывайте заботу о здоровье на потом», – пояснил заместитель главврача про педиатрической помощи МОЦОМД Антон Жильцов.Как указали в ведомстве, дети часто переносят грипп тяжелее взрослых, а вирус быстро распространяется в садах, школах и секциях. Прививка не гарантирует, что ребёнок никогда не встретится с вирусом, но снижает риск тяжёлого течения и осложнений.
Перед прививкой ребёнка родителям следует уточнить график вакцинации в своей детской поликлинике МОЦОМ и записаться на приём. Юного пациента осмотрит педиатр. Он оценит его состояние и отсутствие противопоказаний.