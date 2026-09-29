В детских поликлиниках МОЦОМД стартовала вакцинация против гриппа

29 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства началась ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Регион обеспечен отечественной вакциной «Ультрикс Квадри». Это четырёхвалентный препарат, рассчитанный на защиту от четырёх актуальных штаммов гриппа.

«Лучше сделать прививку до подъёма заболеваемости, поскольку иммунитету нужно время, чтобы сформировать защиту. Вакцинация – это не только личная, но и коллективная защита. Чем больше привитых детей, тем меньше вспышек в коллективах. Не откладывайте заботу о здоровье на потом», – пояснил заместитель главврача про педиатрической помощи МОЦОМД Антон Жильцов.