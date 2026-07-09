Психолог раскрыла, проходит ли любовь спустя три года отношений
Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, проходит ли любовь спустя три года отношений. Об этом пишет «Газета.Ru».
Шпагина указала, что в первые два-четыре года совместной жизни часто утрачивается новизна отношений, идеализированное восприятие партнера и высокий уровень романтической увлеченности. Многие пары переживают смену страсти на более зрелые формы связи, такие как привязанность, дружба, взаимная поддержка, забота и совместные жизненные планы. То есть чувства не обязательно исчезают, они могут трансформироваться, пояснила она.
По мнению психолога, если спустя несколько лет исчезают не только всплески страсти, но и уважение, интерес, теплота, телесная и эмоциональная близость, это свидетельствует о наличии проблем в отношениях, а не просто о естественном снижении новизны. Специалист добавила, что любовь не обязательно проходит через два-четыре года, но чаще всего проходит именно влюбленность. Любовь либо углубляется, либо разрушается, если ее не поддерживать.
Читайте также: