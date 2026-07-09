Психолог раскрыла, проходит ли любовь спустя три года отношений

09 июля 2026, 18:32

Психолог Шпагина: сильное романтическое возбуждение в паре живет три года

Фото: iStock/David-Prado

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, проходит ли любовь спустя три года отношений. Об этом пишет «Газета.Ru».