«Управлять темпераментом»: Психолог дала три совета, как не навредить своему организму эмоциями

16 февраля 2026, 12:29

Психолог Белкина: сон, еда, отдых — три кита, на которых держится здоровье

Фото: iStock/PeopleImages

Зачастую эмоции становятся разрушающим механизмом для ментального и физического здоровья человека. Это связывают с темпераментом или характером человека. Как себя уберечь от негативного влияния чувств на организм?





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что темперамент (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) — это врожденные особенности нервной системы. А характер — это набор поведенческих установок, которые мы приобретаем в течение жизни и можем менять в зависимости от обстоятельств.



По словам эксперта, чтобы не «потеряться в своих эмоциях» и не навредить ими своему организму, нужно обязательно давать себе время на отдых и правильно питаться.





«Почему-то многие считают, что выделять время на отдых — это необязательная функция в больших городах, но это ложно. Также нужно правильно питаться: не заменять еду тортиками и чипсами, а есть мясо, рыбу, овощи», — перечислила психолог.

«Поел и отдохнул — твой тип личности будет максимально управляемым», — резюмировала собеседница.