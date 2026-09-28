«Урологический чекап»: Россиянам рассказали, какие простые анализы нужно сдавать, чтобы вовремя узнать о проблемах

28 сентября 2026, 16:33

Врач Малхасян: в урологический чекап входят анализ крови и исследование почек

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Простой набор обследований позволяет держать под контролем до 90% урологических заболеваний. Что входит в такой чекап, когда нужна пересадка почки и является ли поликистоз приговором?





Врач-уролог, онколог Виген Малхасян в беседе с «Радио 1» заявил, что в урологический чекап входят простые исследования: общий клинический анализ крови, анализ крови на креатинин, анализ крови на ПСА у пациентов мужского пола старше 40–45 лет, ультразвуковое исследование почек.





«Такой чекап достаточно прост, вполне доступен и не занимает много времени. Выполняя его, можно быть уверенным, что вы держите под контролем 90% всех урологических заболеваний. И это залог того, что если заболеванию органов мочеполовой системы всё-таки суждено случиться, то оно будет диагностировано именно на той стадии, когда можно радикально излечить без особых последствий для организма», — сказал он.

«Поликистоз не является приговором, потому что даже в случае критического снижения функции почки есть и остаётся такая опция, как пересадка, что позволяет людям жить достаточно продуктивной жизнью уже с пересаженной почкой. Самое главное — знать о существовании этого заболевания и наблюдаться, и держать хотя бы это заболевание под контролем профильного специалиста», — резюмировал врач.