Врач рассказала, что такое постгоспитальный синдром и как с ним бороться

25 сентября 2026, 18:00

Врач Изюмова: после выписки из больницы человек может быть сильно уязвим

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

После выписки из больницы человек может столкнуться с периодом повышенной уязвимости и почувствовать себя хуже, чем во время лечения. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития ИКПСР Пироговского университета Ирина Изюмова.





По словам специалиста, «постгоспитальный синдром» может быть связан с несколькими причинами. В стационаре человек мобилизован благодаря процедурам, режиму и постоянному взаимодействию с медицинским персоналом. После возвращения домой напряжение снижается, и ранее сдерживаемые симптомы могут проявиться сильнее.



Кроме того, в больнице распорядок и медицинские процедуры отвлекают от тревожных мыслей.





«Дома внешних «якорей» меньше, и психика остаётся один на один с телесными ощущениями, страхами, воспоминаниями и вопросами «что дальше». Это может усиливать тревогу, депрессию, бессонницу и руминацию», — пояснила Изюмова.

«Если подавленность, тревога или беспомощность держатся дольше 2 недель и мешают есть, спать, принимать лекарства или обслуживать себя — нужна помощь клинического психолога или психиатра. Срочно — при спутанности, галлюцинациях, суицидальных мыслях, резком ухудшении физического состояния», — подчеркнула эксперт.