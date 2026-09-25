Врач рассказала, что такое постгоспитальный синдром и как с ним бороться
После выписки из больницы человек может столкнуться с периодом повышенной уязвимости и почувствовать себя хуже, чем во время лечения. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития ИКПСР Пироговского университета Ирина Изюмова.
По словам специалиста, «постгоспитальный синдром» может быть связан с несколькими причинами. В стационаре человек мобилизован благодаря процедурам, режиму и постоянному взаимодействию с медицинским персоналом. После возвращения домой напряжение снижается, и ранее сдерживаемые симптомы могут проявиться сильнее.
Кроме того, в больнице распорядок и медицинские процедуры отвлекают от тревожных мыслей.
«Дома внешних «якорей» меньше, и психика остаётся один на один с телесными ощущениями, страхами, воспоминаниями и вопросами «что дальше». Это может усиливать тревогу, депрессию, бессонницу и руминацию», — пояснила Изюмова.
Дополнительную нагрузку создает необходимость снова самостоятельно справляться с повседневными делами. В больнице у человека есть понятная роль пациента и четкий распорядок, тогда как дома он вновь оказывается «сам за всё», хотя может еще не успеть восстановиться.
На самочувствие также влияют условия дома, качество сна, боль, анемия, изменения схемы лечения, отмена препаратов и другие медицинские факторы. Поэтому ухудшение после выписки не всегда означает слабость или нежелание восстанавливаться — оно может быть частью адаптации к возвращению домой.
Для восстановления специалист рекомендует соблюдать режим сна и питания, постепенно увеличивать активность, придерживаться привычной рутины, принимать поддержку близких и контролировать состояние у врача.
«Если подавленность, тревога или беспомощность держатся дольше 2 недель и мешают есть, спать, принимать лекарства или обслуживать себя — нужна помощь клинического психолога или психиатра. Срочно — при спутанности, галлюцинациях, суицидальных мыслях, резком ухудшении физического состояния», — подчеркнула эксперт.