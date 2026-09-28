Беременная россиянка потеряла ребенка по вине врачей
Жительница Пермского края отсудила четыре миллиона рублей у нескольких медучреждений после того, как три года назад потеряла ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Краснокамского городского суда.
Трагедия произошла осенью 2023 года, когда женщина была на 34-й неделе беременности. Из-за болей в животе она вызвала скорую и попала в хирургическое отделение краевого перинатального центра, где после УЗИ медики не нашли причин для госпитализации. Затем роженицу доставили в хирургическое отделение больницы Краснокамска, чтобы проверить на острый аппендицит. Угроза преждевременных родов не подтвердилась, но и диагноз не исключили.
Во время транспортировок пациентке становилось хуже, а когда ее отвезли в Пермскую краевую клиническую больницу, ребенок в утробе уже умер. После этого пострадавшей удалили матку. Как говорится на сайте инстанции, поездки по медучреждениям длились более 4,5 часа. Судмедэкспертиза подтвердила факт ненадлежащей помощи.
Ранее сообщалось, что автомобилист из Таганрога отсудил у города четверть миллиона за яму на дороге.
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