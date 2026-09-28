Беременная россиянка потеряла ребенка по вине врачей

28 сентября 2026, 12:58

Жительница Прикамья отсудила 4 млн у медучреждений за гибель ребенка в утробе

Фото: iStock/Iulianna Est

Жительница Пермского края отсудила четыре миллиона рублей у нескольких медучреждений после того, как три года назад потеряла ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Краснокамского городского суда.