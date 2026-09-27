Врач предупредил россиян об опасности грядущего «старого» бабьего лета

27 сентября 2026, 17:01

Врач Кондрахин: резкие перепады температуры спровоцируют всплеск ОРВИ

Фото: Istock/CentralITAlliance

Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что надвигающееся «старое» бабье лето с резкими перепадами температуры может вызвать массовый рост заболеваемости ОРВИ в столичном регионе.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что климатический стресс ослабляет защиту организма, и вирус легче проникает через слизистые.

«Проблема заключается в том, что на температурных перепадах вирусная инфекция чаще проникает в организм из-за резкого расширения и последующего спазма сосудов. Переход от плюса к минусу провоцирует всплеск ОРВИ, поскольку люди одеваются неправильно: утром холодно, днём жарко, а вечером опять мороз. Многие ходят без головных уборов, что вызывает переохлаждение головы», — отметил врач.