Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: как не навлечь беду в семью и сохранить здоровье, народные приметы
28 августа 2025 года православные христиане отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник всегда приходится на фиксированную дату и завершает двухнедельный Успенский пост. Успение входит в число двунадесятых праздников и считается одним из самых почитаемых в православии. В его честь построено множество храмов, среди которых — Успенский собор Московского Кремля, долгие годы бывший главным кафедральным храмом Русской Церкви. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
О чем вспоминает Церковь в день УспенияУспение — это светлый и умиротворённый праздник. В конце своей земной жизни Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме и часто приходила на Голгофу — место распятия Христа. Однажды ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором «успении» — мирном отходе к вечной жизни. Он подарил Ей райскую ветвь, которую надлежало нести перед Ее гробом.
По преданию, все апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей. Ее похоронили в Гефсиманском саду рядом с могилами родителей и Иосифа Обручника. Во время погребения апостолы увидели Иисуса Христа, который сам принял душу Своей Матери в Царствие Небесное. Через три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Когда камень отодвинули, гроб оказался пустым. Это стало свидетельством того, что Господь воскресил Богородицу и вознес Ее живой на небеса.
Смысл праздника УспенияГлавный духовный смысл Успения заключается в том, что смерть — не конец, а переход в жизнь вечную. Праздник по значению близок к Преображению Господню: там Христос показал Свою нетленную природу, а в Успении явлено, что подобное воскресение и жизнь вечная открыты и людям. Успение в народе имело и земледельческое значение. Праздник называли Дожинком, поскольку именно к этому времени заканчивалась жатва. Так как в уборке хлеба участвовали главным образом женщины, последующие дни отдыха именовали молодым Бабьим летом. Оно продолжалось до дня святого Иоанна Постного.
По традиции женщины выходили в поле с серпами, обвязанными соломой, и катались по земле, обращаясь к урожаю с просьбой вернуть силы, потраченные в трудах. Последний сноп украшали сарафаном и кокошником, после чего с песнями торжественно несли в деревню. Кроме того, на Успение крестьяне приносили в церковь семена и колосья хлебов для освящения и благословения. После службы устраивались общие трапезы — складчины. На таких праздниках варили пиво, жарили баранов, пекли пироги. Богатые крестьяне считали своим долгом угощать бедных соседей.
Также с праздником был связан и другой обычай — засолка овощей. Успение в народе нередко называли Солением, так как именно в этот день традиционно квасили капусту и солили огурцы. Эти заготовки становились основой зимнего рациона — их использовали для щей, рассольников или подавали как закуску к картофелю и хлебу.
Традиции богослуженияУспение называют также «Богородичной Пасхой». В храмах совершается Всенощное Бдение. В центр выносится плащаница Богородицы — наподобие плащаницы Христа на Пасху. На второй и третий день совершается чин погребения Богородицы. Плащаницу обносят вокруг храма крестным ходом. Эти богослужения напоминают верующим о великом уповании на воскресение и вечную жизнь.
Что можно делать на Успение
- Посетить храм. Верующие приходят на праздничное богослужение, ставят свечи и молятся за здоровье и благополучие семьи;
- разговеться. Праздник завершает строгий пост, поэтому по традиции семьи собирались за общим столом. Сегодня это можно сделать в кругу родных и друзей;
- помочь нуждающимся. Милосердие Богородицы напоминает, что в праздник особенно важно творить добро. Волонтерство и благотворительность — часть истинного празднования;
- свататься. С Успения начинался свадебный период. Считалось, что браки, заключённые в это время, находятся под особым покровом Богородицы.
Что нельзя делать на Успение Богородицы
- Работать по дому и в огороде. Успение — великий двунадесятый праздник, день покоя и молитвы;
- ходить босиком по росе. По народным поверьям, роса в этот день — «слезы земли» по Богородице, и топтать их — грех;
- ссориться и ругаться. День нужно провести в мире и согласии, особенно в семье. Конфликты в праздник считались дурным знаком;
- стричь волосы. Девушкам не рекомендовалось стричься: верили, что это отсрочит замужество;
- надевать неудобную обувь. Считалось: если натереть ноги в этот день, радостей в ближайшее время не будет.
Народные приметы на 28 августаВ народной традиции Успение связано с природными наблюдениями и прогнозами:
- гроза и гром — осень будет ранней и дождливой;
- утренний туман — к урожаю грибов;
- дождь в этот день — к дождливому сентябрю;
- сильный запах цветов — к непогоде;
- солнечно и тепло — бабье лето не будет жарким;
- радуга — обещает теплую и сухую осень;
- много паутины — зима будет малоснежной.