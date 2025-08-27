27 августа 2025, 17:56

Фото: istockphoto / BrianAJackson

28 августа 2025 года православные христиане отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник всегда приходится на фиксированную дату и завершает двухнедельный Успенский пост. Успение входит в число двунадесятых праздников и считается одним из самых почитаемых в православии. В его честь построено множество храмов, среди которых — Успенский собор Московского Кремля, долгие годы бывший главным кафедральным храмом Русской Церкви. О том, что ​можно и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание О чем вспоминает Церковь в день Успения Смысл праздника Успения Традиции богослужения Что можно делать на Успение Что нельзя делать на Успение Богородицы Народные приметы на 28 августа

О чем вспоминает Церковь в день Успения

Смысл праздника Успения

Фото: istockphoto / AvigatorPhotographer



Традиции богослужения

Что можно делать на Успение

Посетить храм. Верующие приходят на праздничное богослужение, ставят свечи и молятся за здоровье и благополучие семьи;

разговеться. Праздник завершает строгий пост, поэтому по традиции семьи собирались за общим столом. Сегодня это можно сделать в кругу родных и друзей;

помочь нуждающимся. Милосердие Богородицы напоминает, что в праздник особенно важно творить добро. Волонтерство и благотворительность — часть истинного празднования;

свататься. С Успения начинался свадебный период. Считалось, что браки, заключённые в это время, находятся под особым покровом Богородицы.

Что нельзя делать на Успение Богородицы

Работать по дому и в огороде. Успение — великий двунадесятый праздник, день покоя и молитвы;

ходить босиком по росе. По народным поверьям, роса в этот день — «слезы земли» по Богородице, и топтать их — грех;

ссориться и ругаться. День нужно провести в мире и согласии, особенно в семье. Конфликты в праздник считались дурным знаком;

стричь волосы. Девушкам не рекомендовалось стричься: верили, что это отсрочит замужество;

надевать неудобную обувь. Считалось: если натереть ноги в этот день, радостей в ближайшее время не будет.

Народные приметы на 28 августа

гроза и гром — осень будет ранней и дождливой;

утренний туман — к урожаю грибов;

дождь в этот день — к дождливому сентябрю;

сильный запах цветов — к непогоде;

солнечно и тепло — бабье лето не будет жарким;

радуга — обещает теплую и сухую осень;