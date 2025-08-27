В Турции рассказали о плывшем в неправильную сторону в Босфоре российском пловце
Один из участников гонки пловец Хаяти Шамильоглу заявил, что видел, как российский пловец Николай Свечников двигался в противоположную сторону от финиша во время заплыва в турецком проливе Босфор. Об этом информирует Milliyet.
Согласно информации издания, Шамильоглу обратился в экстренные службы, когда в СМИ появилась информация о пропаже Свечникова. Он сообщил, что видел россиянина во время заплыва и предупредил его о неверном направлении движения.
По словам Свечникова, он звал российского пловца около 10-15 раз. Когда россиянин услышал это, он посмотрел на Шамильоглу, который указал на правую сторону и сказал, что россиянин движется не туда.
Он отметил, что Свечников услышал его, но не изменил своего направления. Шамильоглу добавил, что Свечников является сильным пловцом, и предположил, что спортсмен выжил в море и смог достичь берега.
Читайте также: