В Турции рассказали о плывшем в неправильную сторону в Босфоре российском пловце

27 августа 2025, 17:04

Milliyet: Свечников мог отправиться в противоположную от финиша сторону

Фото: iStock/naumoid

Один из участников гонки пловец Хаяти Шамильоглу заявил, что видел, как российский пловец Николай Свечников двигался в противоположную сторону от финиша во время заплыва в турецком проливе Босфор. Об этом информирует Milliyet.