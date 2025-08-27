В Кузбассе открылись обновленные поликлиники

27 августа 2025, 14:49

Фото: iStock/demaerre

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проверил обновлённые медучреждения Березовского. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.





Отмечается, что после ремонта в Березовском открылась стоматология, а взрослую и детскую поликлиники объединили в одно новое здание. Теперь местные жители могут получать медпомощь, не выезжая в Кемерово.





«Раньше, чтобы получить квалифицированную помощь, жителям приходилось ездить в Кемерово. Сегодня в комфортных условиях могут получать качественную помощь более 43 тысяч жителей, в том числе 7 тысяч детей», — приводит издание слова Середюка.

