В Кузбассе открылись обновленные поликлиники
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проверил обновлённые медучреждения Березовского. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Отмечается, что после ремонта в Березовском открылась стоматология, а взрослую и детскую поликлиники объединили в одно новое здание. Теперь местные жители могут получать медпомощь, не выезжая в Кемерово.
«Раньше, чтобы получить квалифицированную помощь, жителям приходилось ездить в Кемерово. Сегодня в комфортных условиях могут получать качественную помощь более 43 тысяч жителей, в том числе 7 тысяч детей», — приводит издание слова Середюка.
Кроме того, в Бачатском уже построили поликлинику, а до конца года планируют открыть ещё три — в Белове, Киселевске и Кемерове.
Отмечается, что в текущем году медучреждения Кузбасса получат 1342 единицы нового оборудования общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Также особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов.
Тем временем дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 44 тыс. кв. м покрытия на территориях больниц и поликлиник, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Дорожники Подмосковья завершили программу ремонта территорий медучреждений. Обновили более 44 тыс. кв. м покрытия на 23 территориях больниц и поликлиник для комфорта пациентов и медработников», — говорится в материале.
Отмечается, что работы были проведены в рамках программы благоустройства медучреждений.