Депутат Иванов призвал молиться Спиридону Тримифунтскому при долгах по кредитам
Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян молиться Спиридону Тримифунтскому при долгах по кредитам. Этим он поделился с изданием Life.ru.
В издании пишут, в русском православии нет специальных молитв для долгов по кредитам. При этом верующие могут обращаться к святым с просьбой дать им трудолюбие, рассудительность и помощь в финансовых делах. Как отметил депутат, именно для этого подходят молитвы святителю Спиридону Тримифунтскому.
К тому же россияне могут обратиться за помощью к Иоанну Сочавскому — покровителю предпринимателей, или святому Василию Блаженному — заступнику нуждающихся. Важно в своих молитвах просить не обогащения, а возможности достойно закрыть все имеющиеся долги.
«Молитва — это не магический ритуал, а разговор с Богом и святыми, который должен сопровождаться активными действиями человека. Недостаточно просто просить о помощи — нужно проявлять усердие в работе, разумно планировать бюджет и избегать ненужных трат», — пояснил Иванов.