Депутат Иванов призвал молиться Спиридону Тримифунтскому при долгах по кредитам

27 августа 2025, 17:20

Фото: iStock/Maria Saifutdinova

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян молиться Спиридону Тримифунтскому при долгах по кредитам. Этим он поделился с изданием Life.ru.





В издании пишут, в русском православии нет специальных молитв для долгов по кредитам. При этом верующие могут обращаться к святым с просьбой дать им трудолюбие, рассудительность и помощь в финансовых делах. Как отметил депутат, именно для этого подходят молитвы святителю Спиридону Тримифунтскому.



К тому же россияне могут обратиться за помощью к Иоанну Сочавскому — покровителю предпринимателей, или святому Василию Блаженному — заступнику нуждающихся. Важно в своих молитвах просить не обогащения, а возможности достойно закрыть все имеющиеся долги.





«Молитва — это не магический ритуал, а разговор с Богом и святыми, который должен сопровождаться активными действиями человека. Недостаточно просто просить о помощи — нужно проявлять усердие в работе, разумно планировать бюджет и избегать ненужных трат», — пояснил Иванов.