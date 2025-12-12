«Установили ржавые детали»: Жительница Подмосковья стала жертвой мошенничества с ремонтом бытовой техники

12 декабря 2025, 19:39

Жительница МО: мошенник под видом сантехника забрал деньги

Фото: iStock/BrianAJackson

Мошенники не перестают обманывать россиян, используя самые различные способы. Это могут быть схемы не только в сети, но и в жизни.





В редакцию «Радио 1» обратилась жительница Подмосковья со своей историей — ее обманула компания по ремонту сантехники.





«У меня сломалась посудомоечная машина, я нашла компанию по ремонту, написала им. Приехал мастер и, посмотрев и ничего не объяснив, сказал, что нужно забирать машинку и ставить в нее аналог польской детали. Взял предоплату в 10 тысяч, уехал за деталью и потом ее преподнес мне как новую. Дальше он взял еще 20 тысяч за всю работу. Машинка все равно не работала, а компания пропала с радаров, перестала отвечать на звонки. У них не было стационарного телефона, точнее — он постоянно менялся», — поделилась девушка.

«Потом приехал сантехник из другой фирмы. Посмотрев, сказал, что в машинке установлены старые, ржавые детали. Вероятно, они забрали все хорошее, а нам поставили все плохое», — предположила девушка.