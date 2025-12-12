Завербованная мошенниками россиянка обворовала чужой дом и перевела им деньги
В Вологде девушка украла у пенсионера 150 тысяч рублей и золотые украшения. Об этом информирует областное управление МВД.
Полиция задержала ранее не судимую 18-летнюю вологжанку. Девушка пояснила, что действовала под давлением мошенников. Те взломали её аккаунт на «Госуслугах», пригрозили оформить на неё кредиты и заставили пойти на кражу.
Деньги она перевела на указанный аферистами счёт, а украшения сдала в ломбард. Вырученные 150 тысяч рублей она перечислила злоумышленникам. Полиция вернула часть похищенных ценностей. Следователи возбудили уголовное дело о краже с проникновением в жилище. Суд отпустил подозреваемую под подписку о невыезде.
