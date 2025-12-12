Завербованная мошенниками россиянка обворовала чужой дом и перевела им деньги

12 декабря 2025, 16:46

В Вологде девушку заставили совершить кражу после взлома её аккаунта на «Госуслугах»

Фото: Istock/SvetaZi

В Вологде девушка украла у пенсионера 150 тысяч рублей и золотые украшения. Об этом информирует областное управление МВД.