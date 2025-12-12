ВТБ: мошенники обманывают школьников и родителей, требуя перевыпустить дневник

12 декабря 2025, 08:29

Фото: iStock/JuYochi

ВТБ предупреждает о растущем количестве мошеннических схем, нацеленных на школьников и их семьи. Злоумышленники звонят, представляясь учителями, и требуют «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник.