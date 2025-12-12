ВТБ: мошенники обманывают школьников и родителей, требуя перевыпустить дневник
ВТБ предупреждает о растущем количестве мошеннических схем, нацеленных на школьников и их семьи. Злоумышленники звонят, представляясь учителями, и требуют «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник.
Специалисты банка отмечают, что аферисты используют методы социальной инженерии для получения личных данных и денег. Во время звонка они могут также представиться школьной медсестрой и говорить о «срочном медосмотре» для допуска к занятиям. Установив доверие, преступники пытаются выманить коды из смс и пуш-уведомлений от госуслуг или банковских приложений. Иногда они предлагают пройти регистрацию по фишинговой ссылке.
Мошенники ловко манипулируют доверием. Они используют игры, соцсети и даже вербуют в дропы на улице, обещая «легкий заработок». Родителям важно не только установить защитные технологии на устройствах, но и обсудить с детьми, как действовать в таких ситуациях.
