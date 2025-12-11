Мошенники украли у татарстанцев 5,3 млрд рублей в 2025 году
Жители Татарстана потеряли из-за действий мошенников 5,3 миллиарда рублей в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД по республике Радис Юсупов.
По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», указанная сумма на 200 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на территории республики с начала года зафиксировали 11 тысяч случаев мошенничества.
Ранее сообщалось о новой схеме, используемой аферистами. Так, злоумышленники начали звонить в банк от имени клиента и просить блокировки карт.
Читайте также: