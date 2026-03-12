Москвичам пообещали теплую весну

12 марта 2026, 12:56

Ученый Толстых: Москву в ближайшие дни ждет рекордное тепло

Фото: iStock/josefkubes

Пришедший в Центральную Россию североатлантический циклон в ближайшие дни принесет Москве рекордное тепло. Об этом сказал профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.





По его словам, циклон будет определять погоду еще несколько дней. Таким образом, в ближайшее время температура днем может побить рекорды наблюдений за последние несколько десятилетий.





«Однако точные прогнозы возможны только на несколько дней, далее прогнозы возможны лишь в вероятностном виде. Модели показывают положительную аномалию температуры 3–5 °С по отношению к климату вплоть до конца марта. При этом до конца марта вполне возможны похолодания на несколько дней с небольшими отрицательными температурами», — рассказал Толстых Агентству городских новостей «Москва».

«Дневные температуры будут держаться около +10 °С. Повыше может быть, пожалуй, только сегодня и завтра — до +13 °С. Потом будет несколько скромнее», — уточнил синоптик.