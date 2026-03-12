Москвичам пообещали теплую весну
Ученый Толстых: Москву в ближайшие дни ждет рекордное тепло
Пришедший в Центральную Россию североатлантический циклон в ближайшие дни принесет Москве рекордное тепло. Об этом сказал профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.
По его словам, циклон будет определять погоду еще несколько дней. Таким образом, в ближайшее время температура днем может побить рекорды наблюдений за последние несколько десятилетий.
«Однако точные прогнозы возможны только на несколько дней, далее прогнозы возможны лишь в вероятностном виде. Модели показывают положительную аномалию температуры 3–5 °С по отношению к климату вплоть до конца марта. При этом до конца марта вполне возможны похолодания на несколько дней с небольшими отрицательными температурами», — рассказал Толстых Агентству городских новостей «Москва».
Он не исключил, что текущая весна будет теплее нормы, и призвал москвичей готовиться к ускоренному таянию снега со всеми неприятными последствиями.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT, что тепло в столичном регионе сохранится до 18—19 марта.
«Дневные температуры будут держаться около +10 °С. Повыше может быть, пожалуй, только сегодня и завтра — до +13 °С. Потом будет несколько скромнее», — уточнил синоптик.
Шувалов добавил, что ночью температура не будет опускаться ниже 0 °С. Осадков также не ожидается.