«Устраниться незамедлительно»: Эксперт ЖКХ рассказал, куда обращаться, если засорилась канализация в многоквартирном доме
Эксперт ЖКХ Юнисова: при первых признаках засора нужно звонить в службы
Засор канализации — одна из самых неприятных бытовых проблем. Паниковать или пытаться устранить её подручными средствами — не лучший вариант.
Эксперт ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» заявила, что при первых неполадках нужно звонить в диспетчерскую службу.
«При первых признаках серьёзного засора (стояк не уходит, вода поднимается в сантехприборах) нужно обращаться в официальные службы. Телефоны должны быть в подъездах многоквартирного дома, на информационных стендах. И такие засоры или аварийные ситуации должны устраняться незамедлительно», — сказала она.
По ее словам, во время звонка нужно чётко описать проблему и адрес, спросить номер заявки. Также необходимо помнить, что службы работают круглосуточно.
«Нельзя действовать самостоятельно, потому что можно сделать еще хуже. Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть все необходимое оборудование», — объяснила Юнисова.
Она добавила, что диспетчерская служба УК может не отвечать, тогда следует обратиться в городскую диспетчерскую службу по единому номеру.