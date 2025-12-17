«Устраниться незамедлительно»: Эксперт ЖКХ рассказал, куда обращаться, если засорилась канализация в многоквартирном доме

17 декабря 2025, 19:03

Эксперт ЖКХ Юнисова: при первых признаках засора нужно звонить в службы

Фото: iStock/Wirestock

Засор канализации — одна из самых неприятных бытовых проблем. Паниковать или пытаться устранить её подручными средствами — не лучший вариант.





Эксперт ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» заявила, что при первых неполадках нужно звонить в диспетчерскую службу.





«При первых признаках серьёзного засора (стояк не уходит, вода поднимается в сантехприборах) нужно обращаться в официальные службы. Телефоны должны быть в подъездах многоквартирного дома, на информационных стендах. И такие засоры или аварийные ситуации должны устраняться незамедлительно», — сказала она.

«Нельзя действовать самостоятельно, потому что можно сделать еще хуже. Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть все необходимое оборудование», — объяснила Юнисова.