Замминистра ЖКХ Подмосковья ответит на вопросы жителей на прямой линии

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведёт прямую линию для жителей Подмосковья. На вопросы граждан ответит заместитель министра ЖКХ региона Игорь Тимофеев. Об этом сообщили в ведомстве.



Жители смогут задать вопросы о сроках капитального ремонта, работе подрядных организаций, возможностях чат-бота Фонда капитального ремонта, реализации региональной программы 2025 года, а также о формировании новой трёхлетней программы на 2026–2028 годы.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Задать итересующий вопрос можно по ссылке. Ответы на самые актуальные темы прозвучат во время прямого эфира.

Прямая линия пройдёт 22 декабря 2025 года.
Начало — в 15:00.
Формат — онлайн-конференция.

Приём вопросов завершат 21 декабря в 19:00.
Ирина Паршина

