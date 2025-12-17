Замминистра ЖКХ Подмосковья ответит на вопросы жителей на прямой линии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведёт прямую линию для жителей Подмосковья. На вопросы граждан ответит заместитель министра ЖКХ региона Игорь Тимофеев. Об этом сообщили в ведомстве.
Жители смогут задать вопросы о сроках капитального ремонта, работе подрядных организаций, возможностях чат-бота Фонда капитального ремонта, реализации региональной программы 2025 года, а также о формировании новой трёхлетней программы на 2026–2028 годы.
Задать итересующий вопрос можно по ссылке. Ответы на самые актуальные темы прозвучат во время прямого эфира.
Прямая линия пройдёт 22 декабря 2025 года.
Начало — в 15:00.
Формат — онлайн-конференция.
Приём вопросов завершат 21 декабря в 19:00.
