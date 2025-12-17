У одинцовского ЖК «Резиденция Сколково» построили участок дороги до МКАД
Съезд от транспортной развязки на 50-м километре МКАД построили рядом с жилым комплексом «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Протяжённость новой дороги составляет 2200 метров, трассу уже открыли для транспорта.
«Участок оснащён освещением и ливневой канализацией с насосной станцией. Благодаря этому проезд по дороге будет бесперебойным при всех погодных условиях», — говорится в сообщении.Новая трасса обеспечивает жителей «Резиденции Сколково» удобным выездом на одну из ключевых транспортных артерий региона. При этом работы по строительству дорог в этом районе продолжаются: следующий участок откроют в 2026 году.