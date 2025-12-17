В Подольске модернизируют учреждения культуры к 2026 году

17 декабря 2025, 09:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске запланирована масштабная модернизация объектов культуры. В 2026 году в четырёх домах культуры пройдёт цифровая трансформация, также обновят фасады ряда ДК, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Планы включают модернизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования в драматическом театре. В ДК имени Карла Маркса отремонтируют кровлю и актовый зал. Об этом 16 декабря на профильном совещании сообщил глава округа Григорий Артамонов.



Он отметил успех ДК «Октябрь» и КПЦ «Дубровицы» в областном проекте «50 умных ДК». В 2026 году к программе «100 умных ДК» присоединятся ещё четыре учреждения, где внедрят цифровые сервисы и обновят инфраструктуру.



Также на совещании подвели итоги года, отметив десятки мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, и фестиваль «Славянское подворье», который посетили более 50 тысяч человек.