«Устроить разгрузочные дни»: гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 января

Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 января



В деловой сфере важно придерживаться ответственности и серьезности. Лучше наводить порядок и систематизировать документы. В любви хорошо быть более романтичными, читать стихи, смотреть фильмы и слушать вместе музыку. Любое недоразумение необходимо уладить, наступает лучшее время для примирения. В сфере здоровья хорошо обратить внимание на диеты и устроить себе разгрузочные дни. Привычки в питании надо пересмотреть.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен будет решительным. Его импульсивность и страстность привнесут вдохновение в жизнь и положат начало перемен.

У Тельца период хорошего настроения и радости. Ему благоприятно заниматься любимым делом.

Близнецы с удовольствием проведут время среди друзей. Общение пройдёт с пользой.

Раку надо следить за питанием, заниматься своими делами и делать все в первую очередь для себя. Ему важно копить силы.

Льву не надо спешить. Во всем ему лучше придерживаться спокойствия и уверенности в себе.

Деве поможет творческий подход. Она накопит много позитивных ощущений и впечатлений.

Весы смогут наладить свой образ жизни. Им следует планировать и проявить дисциплину.

Скорпион ощутит тепло и дружелюбие. Ему захочется любви и взаимности.

Стрелец воплотит задуманное. Его желания исполнятся, а чувства будут приятными и не подведут.

Козерог будет оригинальным и эмоционально свободным. Ему хорошо импровизировать и идти на авантюры.

Водолею важно быть поосторожнее в высказываниях. Ему нужно изучать поступающую информацию поподробнее.

Рыбы заметят тайные симпатии. Их тонкое восприятие уловит мельчайшие детали и приоткроет то, что они ранее не замечали.



