«Задаем тон всему году»: астролог рассказала, как провести первую неделю января с пользой и удачей всем знакам Зодиака
Первая неделя года может задать тон всему январю. Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, как знакам Зодиака провести эти дни с максимальной пользой и удачей. В деловой сфере улучшения придут благодаря выгодным партнерским взаимоотношениям и спонтанным решениям. В любви стоит вносить новизну и делать друг другу сюрпризы. В вопросах здоровья важно рассчитывать свои силы, не переутомляться и не брать на себя слишком много.
Прогноз по знакам Зодиака:Овен будет стремиться к изучению искусства. Он станет более чувствительным к красоте. Его тонкое понимание произведений поднимет ему настроение.
Телец пробудит интерес ко всему новому и необычному. Творческий порыв и оригинальный подход смогут изменить его судьбу.
Близнецы станут радостнее. Их обрадуют даже мелочи. Позитивный настрой и бодрый дух продержатся всю неделю.
Раку стоит принять участие в совместных мероприятиях и проектах. Он будет очень дружелюбен, и его будут ценить окружающие.
Лев увлечется интимными беседами и изучением новой информации. Он захочет окружить себя только приятными людьми. Избирательность в контактах хорошо скажется на его мировоззрении.
Дева откроет для себя новые горизонты и сможет решить важные проблемы. Она заметит те возможности, на которые раньше не обращала внимания.
Весы займутся самосовершенствованием и самообучением. Им стоит прислушаться к своим снам — те могут указать на важные события.
Скорпион сможет разглядеть скрытое и станет хранителем тайны. Ему удастся сделать то, о чем он давно мечтал. Скорпион будет энергичен, полон энтузиазма и доброжелательности.
Стрелец осознает свои истинные потребности и желания. Ему благоприятно составить план и нацелиться на его выполнение. Удача будет сопутствовать ему во всем.
Козерог легко установит новые знакомства. Эти контакты будут полезны и принесут радость, удовольствие и прилив сил. Во время общения Козерог сможет подчеркнуть свою харизму и уникальность.
Водолей многое успеет, а какие-то дела решатся сами собой. Обстоятельства сложатся удачно. Польза будет во всех сферах.
Рыбы будут ощущать потребность в свободе. Экстравагантность во внешности и поступках будет для них благоприятна. К Рыбам притянутся удивительные, уникальные события.