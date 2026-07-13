«Усвоение нарушается»: Эндокринолог назвал разницу между профилактическими и лечебными дозировками витамина D

13 июля 2026, 14:03

Эндокринолог Барсуков: профилактические дозы витамина D — 1000–2000 МЕ в сутки

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Российская ассоциация эндокринологов представила проект обновлённых клинических рекомендаций по диагностике и лечению дефицита витамина D. В документе определены группы населения, для которых обследование уровня витамина D является обязательным, а также даны разъяснения по поводу профилактического и лечебного применения препаратов. Проект клинических рекомендаций, который должен прийти на смену версии 2021 года, уточняет порядок назначения анализа на витамин D. Согласно документу, обследование рекомендуется проходить пациентам из групп риска: пожилым людям, пациентам с заболеваниями костной ткани, эндокринной системы, ожирением, хронической болезнью почек, а также беременным и кормящим женщинам, лицам с тёмным оттенком кожи и тем, кто принимает препараты, влияющие на метаболизм витамина D.





Старший научный сотрудник отделения эндокринологии Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» отметил, что анализ на витамин D стал наиболее востребованным коммерческим исследованием в стране.





«С одной стороны, это факт, который говорит о том, что население проявляет интерес к своему здоровью. С другой стороны, проект рекомендаций направлен на то, чтобы определить категории, где анализ является обязательным аспектом оценки здоровья, и все остальные случаи, когда исследование проводится по инициативе самого человека. В коммерческом сегменте можно сдать анализ на различные показатели, вопрос заключается в целесообразности такого исследования», — сказал он.

«В клинических рекомендациях Российской ассоциации эндокринологов прописаны нормы, которые не менялись много лет. Лечебные дозы назначаются врачом после анализа крови на витамин D. Профилактические дозы — порядка 1000–2000 МЕ в сутки — могут приниматься без предварительного анализа. Вероятность неблагоприятных последствий при применении профилактических доз оценивается как низкая. Токсические эффекты, такие как гиперкальциемия, теоретически возможны при длительном превышении концентрации свыше 150 нмоль/л при норме 30–60 нмоль/л», — объяснил врач.