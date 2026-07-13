Врач назвал безопасную дневную порцию ягод

13 июля 2026, 08:20

Врач Белоусов: здоровый человек в день может есть не больше 300 г ягод

Фото: iStock/Bojsha65

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рекомендовал здоровым взрослым ограничивать ежедневное употребление ягод порцией от 150 до 300 граммов. В рацион можно включать клубнику, малину, чернику, смородину, вишню или сочетать несколько видов.