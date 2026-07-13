Врач назвал безопасную дневную порцию ягод
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рекомендовал здоровым взрослым ограничивать ежедневное употребление ягод порцией от 150 до 300 граммов. В рацион можно включать клубнику, малину, чернику, смородину, вишню или сочетать несколько видов.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что чрезмерное количество способно вызвать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Избыток клетчатки, жидкости и природных сахаров иногда приводит к вздутию, газообразованию, болям в животе и послаблению стула. Особого внимания требуют сладкие ягоды, включая виноград, черешню и отдельные сорта клубники. Крупная порция за один прием пищи содержит много сахаров и способна резко повысить уровень глюкозы.
Людям с диабетом, инсулинорезистентностью и нарушениями обмена веществ врач посоветовал обсудить допустимый объем ягод с лечащим врачом. При склонности к пищевой аллергии важно учитывать риск зуда, сыпи, отеков и неприятных ощущений во рту.
Ягоды ценят за высокое содержание витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон. Черника, смородина, малина, клубника и другие виды содержат витамин C, полифенолы и антоцианы — природные соединения, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и поддерживают работу иммунной системы. Благодаря невысокой калорийности ягоды могут стать полезной частью ежедневного рациона.
Пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника и помогают дольше сохранять чувство сытости. Регулярное умеренное употребление ягод также может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Лучше выбирать свежие или замороженные без добавленного сахара, а при диабете, аллергии или заболеваниях ЖКТ учитывать индивидуальную переносимость и рекомендации врача.
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