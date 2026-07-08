Эндокринолог Павлова связала яйца с более низким риском болезни Альцгеймера
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что регулярное употребление яиц связано с меньшим риском болезни Альцгеймера. Об этом женщина написала в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, этот продукт содержит холин, лютеин и зеаксантин. Эти вещества поддерживают работу мозга, участвуют в процессах запоминания и обучения, а еще помогают клеткам справляться с окислительным стрессом.
Павлова сослалась на результаты наблюдений, где ученые сравнили частоту употребления яиц и вероятность развития деменции. Если человек ел яйца несколько раз в месяц, риск снижался на 17 процентов. При включении продукта в меню несколько раз в неделю показатель достигал 20 процентов. Почти ежедневное употребление связывали со снижением риска на 27 процентов.
Врач подчеркнула, что яйца не стоит воспринимать как универсальное средство. При этом она назвала их полезной частью рациона для тех, кто хочет дольше сохранять память и ясность мышления.
Яйца можно готовить по-разному, и время зависит от того, какой результат нужен. Если вы варите всмятку, обычно достаточно 4–5 минут после закипания воды: белок успевает схватиться, а желток остается мягким. Для яйца «в мешочек» нужно примерно 6–7 минут — белок будет плотнее, а желток останется нежным и слегка жидким в центре. Если нужно вкрутую, его варят 9–10 минут. Дольше держать не стоит, иначе белок станет слишком плотным, а вокруг желтка может появиться сероватый ободок.
Чтобы яйца легче чистились, после варки их лучше сразу переложить в холодную воду на несколько минут. Перед варкой желательно достать яйца из холодильника заранее или опускать их в еще холодную воду, чтобы скорлупа не треснула от резкого перепада температуры. Воду обычно слегка солят, хотя это не обязательно.
Кроме варки, яйца можно жарить. Глазунью готовят на среднем огне 2–4 минуты, в зависимости от того, хотите ли вы жидкий или плотный желток. Омлет делают чуть дольше — обычно 5–7 минут на сковороде под крышкой. Если запекают, например в форме с овощами или сыром, время приготовления чаще всего составляет около 10–15 минут при температуре 180 градусов, но многое зависит от духовки и толщины блюда. Главное — не перегревать яйца слишком сильно, потому что тогда они становятся сухими и теряют нежную текстуру.
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