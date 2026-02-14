В России хотят изменить расчет утильсбора
В России намерены ужесточить утильсбор, что приведет к еще большему подорожанию автомобилей. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, корректировка внесена на рассмотрение в Правительство РФ. Об этом сообщает портал auto.ru.
Согласно информации источника, планируется пересмотр правил уплаты утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.
Сейчас автомобили из стран ЕАЭС освобождены от уплаты утилизационного сбора, если они ввезены физическим лицом для личного пользования по таможенному приходному ордеру (ТПО). Если же физическое лицо ввозит машину в Россию как товар, заполняя таможенную декларацию вместо ТПО, утилизационный сбор взимается в полном размере. Предлагаемый законопроект уравнивает правила для транспортных средств, ввозимых для продажи и личного использования, что может привести к повышению их стоимости.
