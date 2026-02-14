В России хотят изменить расчет утильсбора

14 февраля 2026, 09:28

В России намерены ужесточить утильсбор с 1 апреля 2026 года

Фото: iStock/olrat

В России намерены ужесточить утильсбор, что приведет к еще большему подорожанию автомобилей. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, корректировка внесена на рассмотрение в Правительство РФ. Об этом сообщает портал auto.ru.