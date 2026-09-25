Юрист объяснил, когда дипфейки могут привести к суду

25 сентября 2026, 07:14

Юрист Герасин: прямо дипфейки не запрещены, но их использование ограничено ГК РФ

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Цифровой юрист Борис Герасин заявил, что российские законы не устанавливают отдельный запрет на создание и распространение дипфейков. При этом такие ролики подпадают под нормы Гражданского кодекса и других правовых актов.