Юрист объяснил, когда дипфейки могут привести к суду
Цифровой юрист Борис Герасин заявил, что российские законы не устанавливают отдельный запрет на создание и распространение дипфейков. При этом такие ролики подпадают под нормы Гражданского кодекса и других правовых актов.
В беседе с «Газетой.Ru» председатель Центра по интеллектуальной собственности при омбудсмене Москвы отметил, что статья 152.1 ГК РФ охраняет изображение человека. Для публикации или показа изображения, как правило, требуется согласие гражданина. Исключения касаются материалов, представляющих общественный интерес, съемки в публичном месте и позирования за вознаграждение. Если фальшивое видео наносит ущерб чести, достоинству либо деловой репутации человека, он вправе требовать компенсацию. Использовать дипфейк допустимо при наличии официального согласия того, чье лицо или голос применили при создании материала.
Публикация изображения без разрешения может повлечь санкции за нарушение правил обработки персональных данных. Для граждан суммы взысканий заметно ниже, чем для компаний. Однако авторы мошеннических схем рискуют столкнуться уже с уголовным делом. В зависимости от обстоятельств правоохранители могут квалифицировать действия как мошенничество, клевету, нарушение неприкосновенности частной жизни или вымогательство. За мошенничество УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы при небольшом ущербе и до десяти лет — при особо крупном размере. Максимальный срок за вымогательство достигает 15 лет.
Герасин посоветовал при проверке видео обращать внимание на детали. О подделке могут говорить странные тени, размытый контур лица, мерцание изображения, неестественная работа век и неподвижный взгляд. Частый признак — рассинхрон между голосом и движениями губ. Это особенно заметно на звуках «м», «п» и «б», когда губы должны полностью смыкаться. Юрист подчеркнул, что один признак не доказывает подделку: похожие искажения иногда появляются из-за плохого интернет-соединения. Для дополнительной проверки можно использовать сервис Deepware Scanner. Детекторы дипфейков развивают и российские разработчики, включая «Контур.Толк» и MWS Deepfake Detector.
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