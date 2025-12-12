«Уважать свою сытость»: Россиянам рассказали, как маркетинг формирует пищевые страхи и нездоровые идеалы

12 декабря 2025, 12:27

Диетолог Кузьменко: маркетинг задает тренды, заставляющие сомневаться в себе

Фото: iStock/SasinParaksa

Маркетинг прочно вошел в нашу жизнь и, кажется, начинает диктовать свои правила. Заданные в соцсетях тренды заставляют людей сомневаться в своей внешности, а именно — в фигуре. Поэтому вырос такой спрос на сахарозаменители и прочие «полезные» продукты.





Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» заявил, что за модой на отказ от сахара стоит мощный механизм маркетинга.





«Вы гуляете по центральным улицам города и видите плакаты людей с красивой фигурой. Тогда невольно формируется убеждение, что это и есть эталон, к которому нужно стремиться», — пояснил он.

«Люди начинают сомневаться в себе, думать, что что-то с ними не так. На самом деле, нужно учиться любить себя любым, учиться уважать свой голод, сытость и просто любить движение», — поделился диетолог.