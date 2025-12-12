«Уважать свою сытость»: Россиянам рассказали, как маркетинг формирует пищевые страхи и нездоровые идеалы
Диетолог Кузьменко: маркетинг задает тренды, заставляющие сомневаться в себе
Маркетинг прочно вошел в нашу жизнь и, кажется, начинает диктовать свои правила. Заданные в соцсетях тренды заставляют людей сомневаться в своей внешности, а именно — в фигуре. Поэтому вырос такой спрос на сахарозаменители и прочие «полезные» продукты.
Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» заявил, что за модой на отказ от сахара стоит мощный механизм маркетинга.
«Вы гуляете по центральным улицам города и видите плакаты людей с красивой фигурой. Тогда невольно формируется убеждение, что это и есть эталон, к которому нужно стремиться», — пояснил он.
Эксперт пояснил, что для многих этот идеал физиологически недостижим и порождает неудовлетворенность собой, заставляет искать «волшебные» решения в виде диет и «правильных» продуктов.
«Люди начинают сомневаться в себе, думать, что что-то с ними не так. На самом деле, нужно учиться любить себя любым, учиться уважать свой голод, сытость и просто любить движение», — поделился диетолог.
Вместо погони за чужими стандартами Филипп Кузьменко предлагает более здоровую и устойчивую альтернативу, связанную исключительно с личными предпочтениями и организмом.