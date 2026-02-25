«Углеводы и белок»: Диетолог пояснила, какой рацион соблюдать при силовых тренировках
Диетолог Мухина: Для роста мышц во время тренировок полезны углеводы и белок
Углеводы и белок положительно сказываются на росте мышц при силовых тренировках. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, до тренировки важно употреблять углеводы, чтобы в мышцах появился гликоген, который будет расходоваться на движения. А уже после тренировки нужны белки, чтобы «дать мышцам аминокислоты».
«Соответственно, эти мышцы начинают расти. Во время тренировки волокна рвутcя, потом они должны генерировать, и для этого нужны аминокислоты. Иначе тренировка будет бесполезной», — пояснила Мухина в разговоре с RT.
Диетолог уточнила, что суточная норма для спортсменов составляет 2 г чистого белка на 1 кг веса. Так, в 100 граммах творога содержится 18 грамм белка, в куриной грудке — 22 грамма, а в икре — 33 грамма.