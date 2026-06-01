«Уверенно и без раскачки»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни

01 июня 2026, 14:09

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье будут комфортные 21–23 градуса

Холода, которые «придавили» столичный регион в последнюю неделю мая, наконец остались в прошлом. По словам синоптиков, первая рабочая неделя лета подарит жителям Москвы и Подмосковья по-настоящему комфортную погоду без изнуряющей жары и затяжных ливней.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что худшее — позади, и расслабляться стоит прямо сейчас.





«Холода, которые нас придавили на последней неделе мая, закончились, все оно ушло в прошлое. На этой неделе москвичам и жителям области не стоит ждать аномальных 25–27 градусов, но и унывать от серости тоже не придется. Температура выйдет на плато, комфортное для большинства людей. Будут нормальные, уверенные 21–23 градуса на протяжении всей недели», — сказал он.

«Сопутствующие погодные условия также радуют: ветер не сильный, а атмосферное давление начнет потихоньку расти. Это хорошая новость для метеозависимых людей. В начале июня продержится вполне хорошая погода. Предстоящие шесть дней станут отличным стартом первого летнего месяца», — уточнил метеоролог.