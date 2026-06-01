Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве

01 июня 2026, 13:36

Синоптик Позднякова: к пятнице дневная температура превысит норму на 1,5 °С

Фото: iStock/lamyai

К концу текущей рабочей недели в столичном регионе температура превысит климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в ближайшие дни температура будет постепенно расти. Во вторник днем ожидается до +19...+21 °С, в среду потеплеет до +22...+24 °С, а в четверг — до +23...+25 °С.





«В пятницу атмосферное давление немного снизится, и при переменной облачности днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура сохранится на уровне +10...+15 °С, дневная составит +21...+26 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

