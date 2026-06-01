Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Синоптик Позднякова: к пятнице дневная температура превысит норму на 1,5 °С
К концу текущей рабочей недели в столичном регионе температура превысит климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, в ближайшие дни температура будет постепенно расти. Во вторник днем ожидается до +19...+21 °С, в среду потеплеет до +22...+24 °С, а в четверг — до +23...+25 °С.
«В пятницу атмосферное давление немного снизится, и при переменной облачности днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура сохранится на уровне +10...+15 °С, дневная составит +21...+26 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Ветер в эти дни будет слабым. При этом 5 и 6 июня температура превысит климатическую норму на 1,5 °С, заключила специалист.
Тем временем в Мытищах зафиксировали первую в этом сезоне для столичного региона шаровую молнию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, вице-президент Международного комитета по шаровой молнии Владимир Бычков.
«Шаровые молнии будут в Подмосковье столько раз, сколько будет грозовых условий, поэтому нельзя сказать, будут ли они часто. Будут часто грозовые условия — будут часто шаровые молнии», — сказал Бычков.