Синоптик рассказал, когда москвичам ожидать потепления

28 мая 2026, 04:47

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву с приходом июня

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

С наступлением календарного лета в столицу вернется теплая погода. В первые пять дней июня температура воздуха может достичь отметки выше +20 °C, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам синоптика, на основании имеющихся прогнозных данных в начале месяца не ожидается сильной жары. Температура начнет стремительно расти с 1 июня, но погода будет скорее комфортной, чем знойной.



«Будем ожидать просто теплую погоду, потому что температура с первого числа начнет быстро повышаться и в первой пятидневке (июня - ред.) достигнет плюс 20 — плюс 25 градусов», — сказал Шувалов.