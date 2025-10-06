«Увозим с собой кусочек счастья»: как коломенская пастила создала модель устойчивого развития для всей России

06 октября 2025, 14:03

Директор музея Дмитриева: коломенская пастила «заразила» счастьем другие города

оригинал Фото: istockphoto /molenira

Успех коломенского проекта уже тиражируется в других городах, а секрет его оказался прост. Руководитель музейной фабрики Елена Дмитриева раскрыла формулу, которая помогла привлечь два миллиона туристов и вдохновила на возрождение целые районы.





Опыт Коломны по возрождению исторического центра через создание музея пастилы стал моделью для всей России, сообщила в беседе с «Радио 1» Дмитриева. Этот опыт уже успешно перенимают в Казани, Нижнем Новгороде и других городах.



Проект не только привлек рекордные два миллиона туристов, превысив все планы, но и сформировал новый архитектурный стиль территории. По словам Дмитриевой, местные бизнесмены подхватили не только формат театрализованных музеев, но и эстетику. Главным же продуктом, который увозят гости, стала не просто пастила, а особое состояние. Дмитриева процитировала писателя Бориса Пильняка, который назвал коломенскую пастилу «рассказом о жизни, бытии и том состоянии счастья».





«Коломенская пастила — это больше, чем продукт... вот мы увозим с собой кусочек счастья», — сказала она.