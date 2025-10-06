«Увозим с собой кусочек счастья»: как коломенская пастила создала модель устойчивого развития для всей России
Успех коломенского проекта уже тиражируется в других городах, а секрет его оказался прост. Руководитель музейной фабрики Елена Дмитриева раскрыла формулу, которая помогла привлечь два миллиона туристов и вдохновила на возрождение целые районы.
Опыт Коломны по возрождению исторического центра через создание музея пастилы стал моделью для всей России, сообщила в беседе с «Радио 1» Дмитриева. Этот опыт уже успешно перенимают в Казани, Нижнем Новгороде и других городах.
Проект не только привлек рекордные два миллиона туристов, превысив все планы, но и сформировал новый архитектурный стиль территории. По словам Дмитриевой, местные бизнесмены подхватили не только формат театрализованных музеев, но и эстетику. Главным же продуктом, который увозят гости, стала не просто пастила, а особое состояние. Дмитриева процитировала писателя Бориса Пильняка, который назвал коломенскую пастилу «рассказом о жизни, бытии и том состоянии счастья».
«Коломенская пастила — это больше, чем продукт... вот мы увозим с собой кусочек счастья», — сказала она.На вопрос о главном секрете успеха, который она могла бы передать другим городам, Елена Дмитриева ответила лаконично: «Любовь. Это решает все, это ключ».