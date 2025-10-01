В музее «Подолье» оцифровали воспоминания Подольских курсантов
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В музее «Подолье» завершена оцифровка уникальных материалов о подвиге Подольских курсантов. Среди них — воспоминания Николая Меркулова, который после войны возглавлял Совет ветеранов Подольских военных училищ и собрал автобиографии, письма и документы участников боёв, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Архив включает более 200 страниц с фотографиями и материалами, теперь они внесены в Государственный каталог РФ (№ 57599448 и № 57599444). По словам ведущего методиста музея Ларисы Орловой, ценность этих документов заключается не только в воспоминаниях, но и в сохранённых фамилиях участников, ведь полный списочный состав курсантов до сих пор утрачен — даже в архивах Минобороны.
Кроме того, в экспозиции представлены мундир генерала-полковника Григория Яшкина — выпускника Подольского пехотного училища, а также картины художника Валентина Васильева, посвящённые истории училищ.
