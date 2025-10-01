В музее «Подолье» оцифровали воспоминания Подольских курсантов

01 октября 2025, 09:50

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В музее «Подолье» завершена оцифровка уникальных материалов о подвиге Подольских курсантов. Среди них — воспоминания Николая Меркулова, который после войны возглавлял Совет ветеранов Подольских военных училищ и собрал автобиографии, письма и документы участников боёв, сообщает пресс-служба администрации городского округа.