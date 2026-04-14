«Уязвимы перед голодом»: Россиянам рассказали, к чему приводит интуитивное питание

14 апреля 2026, 17:47

Нутрициолог Савельева: интуитивное питание в современности приводит к проблемам

Интуитивное питание — это современный подход к питанию, который становится одним из заметных трендов в сфере здорового образа жизни. Он предполагает отказ от жёстких диет и ограничений в пользу осознанного отношения к сигналам организма, умения прислушиваться к себе и строить гармоничные отношения с едой. В современном мире он, кажется, стал закономерным трендом.





Нутрициолог, фитнес-тренер Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» заявила, что интуитивное питание в современном мире проигрывает выстроенному плану. Потому что сегодня полки магазинов заполнены не продуктами в чистом виде, а сложными промышленными конструкциями, над которыми работают команды технологов, маркетологов и нейробиологов.





«Они стараются сделать так, чтобы в продукте был целый «букет эмоций», и получается сборная солянка без натурального», — сказала она.

«Редко, когда у людей все идеально. Такие люди — исключение. У них сильнее чувство отвращения к сомнительной еде, чем чувство голода. Но, как правило, они обладают какими-то внутренними проблемами. То есть даже "удачные" интуитивные едоки в долгосрочной перспективе не защищены», — отметила нутрициолог.