«Уязвимое положение»: Россиянам рассказали, как привести в порядок кошелёк после новогодних праздников и создать «подушку безопасности»

22 января 2026, 18:42

Эксперт ЦБ Милова: вклад в банке позволяет защитить сбережения от инфляции

Новогодние каникулы остались позади, а вместе с ними нередко уходит и финансовая стабильность. Как вернуть себе и своему бюджету рабочий тонус и начать год с правильных денежных привычек?





Эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, специалист по финансовой грамотности Ольга Милова в беседе с «Радио 1» заявила, что первым и самым важным шагом в финансовой грамотности является создание «подушки безопасности». Она сравнивает её с «соломкой, которую нужно подстелить» в непредсказуемой жизни.





«Если мы зависим только от зарплаты, то, значит, находимся в уязвимом положении. Необходимо сформировать подушку финансовой безопасности. Размер такой подушки должен составлять от трёх до шести ежемесячных доходов. Хранить эти деньги лучше отдельно от основного счёта, чтобы не было соблазна потратить их на сиюминутные желания. Идеальный инструмент — банковский вклад», — подчеркнула она.

«Все организации, действующие на финансовом рынке, должны иметь лицензию или находиться в реестрах Банка России. Первая задача — проверить, легально ли действует организация. Если нелегально, лучше не связываться. Для тех, кто хочет инвестировать, но не готов глубоко изучать рынок, существуют и легальные варианты под управлением профессионалов — например, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) или программы долгосрочных сбережений. Но ключевое правило остаётся неизменным: рисковать можно только теми деньгами, потеря которых не станет трагедией, и только после создания базового финансового буфера», — поделилась эксперт.